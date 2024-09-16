今年6月24日の誕生日で37歳になったリオネル・メッシ。7月のコパ・アメリカ決勝で足首の靭帯を痛めて以降離脱していたが、15日のフィラデルフィア・ユニオン戦で復帰を果たした。先発したメッシは前半26分と30分に立て続けにゴールを奪って、3-1の逆転勝利に大貢献している（動画1分10秒から）。1点目は鋭いフェイントから右足でシュート！2点目はジョルディ・アルバのクロスを左足で流し込んだ。試合前に「メッシは史上最高の選手