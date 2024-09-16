U-20日本女子代表は現地時間９月15日、U-20女子ワールドカップの準々決勝でU-20スペイン女子代表と対戦。延長戦の末に１−０で勝利を収め、４大会連続でベスト４に駒を進めた。これを受けて、日本サッカー協会（JFA）の公式SNSは、トーナメント表と準決勝のスケジュールを投稿。セミファイナルには、日本に加えて、アメリカ、北朝鮮、オランダが残っている。【画像】U-20女子W杯ノックアウトステージのトーナメント表この投