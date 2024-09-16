１６日未明、大阪府大東市の公園で大学生２人が複数の人物に脅されて現金を奪われた事件で、警察は１５歳のアルバイトの少年と１７歳の高校生の少年の計２人を逮捕しました。１６日午前３時半ごろ、大東市のＪＲ住道駅前の公園で大学生から「脅されて金をとられた」と警察に通報がありました。警察によりますと、公園で話していた男子大学生２人が自転車で帰宅しようとしたところ、男女３人グループに「おい」と声をかけられました