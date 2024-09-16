４位楽天との３連戦。前の試合が雨天中止となり迎えた３戦目。試合は初回、２アウトランナーなしの場面で、８月・月間ＭＶＰのレイエスがレフトスタンドへの節目の第２０号ホームランを放ち、幸先よく先制に成功します。ファイターズの先発は、楽天戦相性のいい金村尚真。先頭打者初球ホームランを浴びて同点とされるものの、その後はダブルプレーなど安定したピッチングを見せ、最少失点で切り抜け