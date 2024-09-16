群馬県の家族3人死亡事故で、報道陣の取材に応じる亡くなった塚越寛人さんの妻＝16日午前、前橋市群馬県で5月、トラックが車に衝突して家族3人が死亡した事故で、遺族が16日、前橋市内で報道陣の取材に応じ、同県吉岡町のトラック運転手鈴木吾郎被告（69）が自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の罪で起訴されたことを受け「納得できない」と訴えた。県警は、酒を飲んで正常な運転ができない状態だったとして同法違反（危険運