17日（火）は、北日本では雲が広がり、所によりにわか雨があるでしょう。東・西日本は雲が広がりやすく、所々で雨が降る見込みです。局地的には雷を伴った激しい雨の降る所もありそうです。雨の降り方にお気をつけください。南西諸島は晴れたり曇ったりで、所によりにわか雨があるでしょう。なお、台風13号は華中を西よりに進み、17日には熱帯低気圧に変わる見込みです。ただ、大型の台風14号がマリアナ諸島から日本の南に進み、18