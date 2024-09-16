大分市の高崎山自然動物園では敬老の日に合わせて、ご長寿ザルのパネルと写真が撮れるイベントが初めて開催されました。 【写真を見る】ご長寿ザル 35歳の「ナンチュウ」のパネルと記念撮影人間では112歳大分・高崎山 パネルには人間では112歳にあたる高崎山で現在最高齢の35歳、「ナンチュウ」がプリントされています。また、大分市と別府市在住で70歳以上の来園者を対象にナンチュウが描かれた缶バッジがプレゼントされま