大分県別府市で上映中の怪獣映画「カミノフデ」の特撮監督を務めた大分市出身の佐藤大介さんが16日舞台あいさつし、魅力を語りました。 【写真を見る】「特撮は今後も進化していく」怪獣映画 カミノフデ上映大分市出身、佐藤大介監督が語る 映画「カミノフデ」は特殊美術の造形作家だった祖父が構想した作品の世界を孫娘が旅する物語です。映画では着ぐるみの怪獣がミニチュアの街を破壊するなど、特撮が駆使されていて、観客