三重県津市で16日午後、県道から側溝に高所作業車が転落しました。すぐ先にはJRの線路が通っていて、あわや惨事になる事故でした。16日午後0時半ごろ、津市一志町井生の県道で高所作業車が軽乗用車に追突し、高所作業車ははずみで道路脇の側溝に転落しました。この事故で、高所作業車の男性運転手と軽乗用車を運転していた女性が病院に運ばれましたが、いずれもケガの程度は軽いとみられています。現場はJR名松線伊勢大井