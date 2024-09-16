韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「약간（ヤッカン）」の意味は？「약간（ヤッカン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、程度を表す言葉です。いったい、「약간（ヤッカン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「若干」でした！「少し、ち