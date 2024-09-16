新人社員がミスした仕事のフォローを上司から頼まれたツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさんの夫。もし引き受ければ残業になり、帰宅は遅くなります。妻が倒れている可能性もある中、悩んだ夫が出した答えは…。『いいから黙って食え』第16話をごらんください。 ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumu