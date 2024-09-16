歌手の西野カナさん（35）が2024年9月13日、自身のインスタグラム（＠kananishino_official）で、夏の思い出のショットを披露している。「バイバイ夏2024」西野さんは「バイバイ夏2024」とつづり、3枚の写真を投稿した。南国と思しき背の高い樹木、太陽と海の写真、それからピースサインの自身の写真がある。この日のファッションは、おなかがチラリとのぞく上下デニムコーデだ。フォロワーからは「めちゃくちゃ可愛い！！」「はぁ