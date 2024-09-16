なんとなく手間がかかって面倒なイメージの味付けタマゴ作り。そんな味付けタマゴ作りの手間を省け、かつ、調味料が節約できると話題の、ダイソー「味付けたまごメーカー」。味付けタマゴはおかずにもなり、冷蔵庫にストックがあればうれしいですよね。そんな人気商品を使ってみた正直な感想をレビューします。この記事は、週の半分はダイソーやセリア、キャンドゥなどの100均に足を運び、新