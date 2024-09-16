うつむいた表情でふくこ(@fukuko20.122)さんに話しかける息子のえいたくん。「保育園でうそをついてしまった」と言いますが、果たしてそのうそとは？どうぞごらんください。 ©fukuko20.122 ©fukuko20.122 ©fukuko20.122 ©fukuko20.122 保育園でパパはヒカキンだと嘘をついてしまった息子のえいたくん。うそをついてしまったことを、母親であるふくこさんに素直に話す姿