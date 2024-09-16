◆パ・リーグ西武１―０ロッテ（１６日・ベルーナドーム）１５日の西武戦（ベルーナＤ）で自身初の危険球退場となったロッテ・佐々木朗希投手が試合前、西武・野村大に直接謝罪した。付き添った黒木投手コーチは「なかなか１人で行くのは難しい。朗希も申し訳ないという思いがあったので、早めにした方がお互いにいい」と説明し、右腕を思いやった。佐々木は先発した１５日、７回先頭の野村に対しての３球目がすっぽ抜け、１