◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人７―１中日（１６日・東京ドーム）巨人が岡本和真内野手と吉川尚輝内野手のそろっての２試合連続アーチなどで１０安打７得点で中日に快勝、２連勝を飾った。今季ここまで０勝７敗だった赤星優志投手が、６回を３安打１失点と好投し今季初勝利を挙げた。６回には、２死一塁で二塁盗塁を狙った中日・岡林勇希外野手を岸田行倫捕手がワンバウンドの投球を捕球して二塁に投げアウトにする好プレーを見せ