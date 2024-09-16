９月１６日の中京１１Ｒ・ＪＲＡ７０周年記念アニバーサリーＳ（３歳上３勝クラス、ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、１番人気のカズペトシーン（牡４歳、栗東・池添学厩舎、父ルーラーシップ）が２連勝でオープン入りを決めた。勝ち時計は１分５１秒１（良）。道中はじっくりと構え後方から。直線で外に持ち出されると、残り１５０メートル付近からエンジン全開。前との差をグイグイと縮め、豪快に差し切った。「いい