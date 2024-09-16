◆パ・リーグ楽天６―５日本ハム（１６日・楽天モバイル）日本ハム・松本剛外野手（３１）が執念の２点適時打を放った。３点を追う９回２死満塁。楽天の守護神・則本の高め１５２キロ直球を振り抜き、しぶとく中前にはじき返した。試合前時点で９月は打率０割９分５厘（２１打数２安打）。苦しんでいた選手会長が意地を見せた。「マイナスに物事を考えていることが最近多かったので、とにかくポジティブに、ポジティブに、