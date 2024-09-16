木ドラ24「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」（毎週木曜深夜24時30分放送／※初回9月19日は深夜24時40分から放送）の記者会見が行われ、W主演を務める菅井友香さん、中村ゆりかさん、新キャストのちせさんが登壇しました。【動画】前作「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」配信中初恋の人と再…いつふゆの恋はどうなる？今年1月期に放送し話題を呼んだ、テレ東初の“レズビアン”が主人公の復讐愛憎劇「チェイサーゲ