セリフが心に刺さる理由一つひとつのセリフがこんなに刺さるドラマは久しぶりです。フジテレビ系の月9ドラマ『海のはじまり』。9月9日に放送された第10話の世帯平均視聴率は8.1%で、ここ5作の月9のなかではいちばん高く、それに、お気に入り登録者数や見逃し配信数も異例なほど多いので、かなり健闘しているといえるでしょう。【写真を見る】胸元が…目黒蓮の「大胆ショット」“まるで高校生”な制服姿もただ、Snow Manの目