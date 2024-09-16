両リーグで失策数トップの阪神・佐藤輝明が9月8日のヤクルト戦で、平凡な飛球を頭に当てて落球し、その直後、痛恨の3ランを誘発する事態を招いた。1981年の中日・宇野勝の歴史的珍プレー“ヘディング事件”を思い出したファンも多かったようだが、過去には佐藤輝明の拙守も霞んでしまいそうなトンデモエラーや大暴投も多数あった。【久保田龍雄／ライター】【写真で振り返る】あなたは何人わかる？プロ野球監督別リーグ優勝回