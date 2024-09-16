ソフトバンクが７連勝。０―０の七回に代打石塚の犠飛で均衡を破った。石川はテンポ良く、７回無失点で６勝目。オスナがつなぎ、杉山はプロ初セーブ。オリックスは６連敗。曽谷は好投したが、打線が２試合続けて無得点に終わった。