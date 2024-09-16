2024年9月16日（月・祝）にオンライン開催された、アニプレックスによるアニメ最新情報発信イベント『Aniplex Online Fest 2024』。本イベントにて実施された『俺だけレベルアップな件』のステージには、水篠旬役の坂泰斗、向坂雫役の上田麗奈がVTR出演。第1期を振り返ったほか、第2期に向けての最新情報が発表された。＞＞＞VTR出演した坂泰斗と上田麗奈（写真4点）原作＆原案・Chugong先生、作画・DUBU先生、脚色・h-goonによる