フリーアナウンサーの中村江里子（55）が16日までに自身のインスタグラムを更新。フランス人の夫で実業家シャルル・エドワード・バルトさんと「結婚23年」を祝した写真を公開した。【写真あり】結婚23年の「再婚式」ひざ下ドレスの中村江里子2001年に結婚し、現在はフランス・パリに生活拠点を置く中村はコメントで「結婚23年目を迎えました」と報告。「フランスのSaint-Paul de Venceの教会で結婚式を挙げてから、もう23年。