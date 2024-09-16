陸上女子やり投げでパリ五輪金メダリストの北口榛花（JAL）が16日、海外シーズンを終えて羽田空港に帰国した。日本女子初のトラック＆フィールド種目での金メダル獲得後初めての帰国となり、祝福ムードがあふれた。会見では「金メダルを獲ってかなり時間が空いてしまった。メダルというより今季無事終えられた達成感が大きい」と振り返った。サポート契約を結ぶ森永製菓からサプライズプレゼントとして「ハイチュウ」など大