モデルで女優のKoki,（21）が16日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。Koki,は「Under the blue sky（＝青空の下で）」とコメント。白いブラウスとデニムを合わせ、ハイブランドのバッグを手にした写真を公開した。6日前の投稿では「Thank you so much @coach @stuartvevers for the unforgettable and special experience.（＝忘れられない特別な経験を本当にありがとう）」と、米ニューヨークのファッ