6回1失点で今季初勝利の巨人・赤星＝東京ドーム巨人が長打攻勢で快勝した。一回に岡本和の2ランで先制し、1点差とされた六回に吉川のソロとオコエの適時二塁打などでリードを広げた。赤星が6回を1失点で今季初勝利。中日の松木平は六回途中まで5失点で3敗目を喫した。