「西武１−０ロッテ」（１６日、ベルーナドーム）ロッテ・田中晴也投手が５回３安打無失点。自己最速の１５５キロをたたき出す好投で試合をつくった。「初回から自分のボールは投げられた。勝ち負けはつかなかったですけど、ゼロで次のピッチャーにバトンを渡せたのはすごく良かったです」と振り返った。初回は四球、安打などで２死二、三塁のピンチを背負ったが、外崎を自己最速１５５キロの直球で空振り三振に斬り、無失点