ヴィークレアが展開する、はちみつコスメの｢&honey｣では、シリーズで人気のヘアスタイリングアイテム｢&honey マトメイク スティック｣より、ツムツム限定デザインを数量限定で2024年9月18日(水)より発売いたします。大人気のディズニー ツムツムとコラボをした、限定デザインのアイテムが登場します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 人気アイテムからツムツム限定デザインが登場 &honey