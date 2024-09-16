関越自動車道で乗用車2台が絡む事故があり、3人がけがをしました。この事故の影響で渋滞も発生しています。16日午後3時半ごろ、関越自動車道上りの駒寄スマートインターチェンジ付近で、「車2台の事故が起きている」と110番通報がありました。警察などによりますと、乗用車2台が絡む事故があり、男の子を含む3人がけがをしています。いずれも軽傷ということですが、男の子を治療のため、病院に搬送したということです。