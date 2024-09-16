「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2024」の関西予選Aブロックが9月16日、大阪市の関西将棋会館で行われ、決勝戦で藤本渚五段（19）が高田明浩五段（22）に101手で勝利した。この結果、藤本五段は西軍の代表権を獲得し、自身初となる東西対抗戦出場を決めた。【映像】藤本五段が突破！注目の関西予選Aブロックファン投票で4位だった現役最年少棋士の藤本五段が、怒涛の勢いで予選突破を果たし“自力”で東西対抗戦出場権を獲