千葉県旭市の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む60代の女性と連絡が取れてなく、警察が身元の確認を急いでいます。16日午前10時すぎ、旭市鎌数で「近くの建物から黒煙や火が出ている」と119番通報がありました。消防車など6台が出動して、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅が全焼し、焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。警察によります