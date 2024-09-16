きょう午前、東名高速道路でレッカー作業中だった69歳の男性が大型車にはねられ、その後死亡しました。大型車は現場から逃げていて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。【写真を見る】東名高速でレッカー作業中の男性（69）が大型車にはねられ死亡大型車は現場から逃走し警察がひき逃げ事件として捜査午前9時半ごろ、東名高速下り線の厚木インターチェンジ付近で、「男性がはね飛ばされて意識呼吸がない」と119番通報があ