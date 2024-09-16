◆オリックス―ソフトバンク（16日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの近藤健介が7回に代打・中村晃を送られて途中交代した。「5番DH」でスタメン出場した近藤は、4回2死からこの試合2本目となる中前打で出塁。続く正木智也の3球目に二盗を成功させた際、右脚をかばい倒れ込んだ。そのままトレーナーらに付き添われ、ベンチに戻った。苦悶（くもん）の表情を浮かべ、この回はベンチで治療を受けた後にプレーを続行した。