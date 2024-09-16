近年多発する、局地的で短時間にくる大雨「ゲリラ豪雨」。今年は豪雨だけでなく、夏の雷の発生日数が例年の2倍以上となるなど、豪雨と雷が同時に襲う「ゲリラ”雷”雨」の発生と被害が目立った。秋には台風の発生などによる本格的な大雨シーズンを迎える日本列島。地下鉄や車の運転時に大雨に見舞われた際、どのような避難行動が求められるのか。実はやってしまいがちな危険行動を専門家に聞いた。 【画像】100キロのマンホ