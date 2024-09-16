◆オリックス0―1ソフトバンク（16日、京セラドーム大阪）4年ぶりのリーグ優勝へラストスパートをかけているソフトバンクが、オリックスに競り勝って今季最長タイの7連勝を飾った。2位日本ハムが楽天に敗れたため、優勝マジックは二つ減って「5」となった。最短優勝は18日。ソフトバンクは中5日で先発した石川柊太が好投した。初回を三者凡退で滑り出すと、初安打と四球で招いた3回2死一、二塁では渡部遼人を得意のパワーカ