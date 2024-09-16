厳しい残暑が続く中、１６日の県内は各地で「猛暑日」をとなり、安芸太田町加計では３８℃を超える全国１位の暑さとなりました。 太田朱香記者「今日差しは出ていませんがかなり蒸し暑くサウナのような暑さです」 もう９月も折り返しというのにまだ真夏のような暑さが続いています。安芸太田町加計では午後２時前に最高気温３８．５℃を記録し、全国で最も暑い地点となりました。９月としては県内での観測史上最も高い気温です。