首位巨人と２ゲーム差。粘り強い戦いで連勝を続けている阪神タイガース。きょうもヤクルトスワローズ相手に先制のシーンを見せました。阪神は、先発の大竹耕太郎投手が６回まで相手をゼロに抑えます。０−０で迎えた６回裏の阪神は、先頭の森下、続く大山が連打で無死１、２塁。好投を続けていたヤクルト先発の小川泰弘投手をマウンドから降ろします。変わってマウンドにのぼった田口投手から佐藤輝がショート強襲のヒット、無死満