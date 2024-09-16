「楽天６−５日本ハム」（１６日、楽天モバイルパーク）日本ハムが逆転負けで２連敗を喫した。１点リードの七回、３番手・池田が乱調。２安打と死球で無死満塁のピンチを招くと、新庄監督は４番手・柳川を投入。渡辺に逆転二塁打、村林にも２点二塁打を浴びた。３点を追う九回には守護神・則本を攻め、松本剛が２点適時打。だが、あと１点及ばなかった。敗戦となったが、新庄監督に暗い表情は一切なし。開口一番、「負け