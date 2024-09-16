住宅から約１６７０万円相当の金品を盗んだとして、警視庁は１６日、いずれも自称チリ国籍の住所・職業不詳の男（５７）ら男２人を窃盗と住居侵入容疑で逮捕したと発表した。２人が８月２７日に来日して以降、東京、埼玉、長野、静岡の１都３県で９月に起きた約１０件の空き巣（被害総額約２５００万円相当）に関与したとみている。発表によると、２人は３日午前１０時半頃、東京都大田区田園調布の無職男性（７８）宅に侵入し