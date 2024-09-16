オリックスに勝利しタッチするソフトバンクナイン＝京セラドームパ・リーグは16日、首位のソフトバンクがオリックスを1―0で下して7連勝し、2位の日本ハムが楽天に敗れたため、4年ぶりの優勝へのマジックナンバーを二つ減らして「5」とした。17日からみずほペイペイドームで行われる日本ハムとの直接対決で2連勝すれば、18日にリーグ制覇が決まる。