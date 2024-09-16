岡山県の道路を走行中の軽トラックが、突然白煙を出し始める様子がカメラに捉えられた。後続車両に乗っていた撮影者は、視界不良の中で運転する恐怖を味わったという。原因はエンジンの整備不良によるトラブルとみられている。トラックから白煙…後続車を襲う岡山・玉野市で11日正午ごろ、撮影者のドライバーは片側一車線の道路を走行していた。前を走る軽トラックは急いでいるのか、グングンとスピードを上げていく。すると突然、