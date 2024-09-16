西武は１６日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に１ー０の勝利。この４連戦を３勝１敗で終え同カード初の勝ち越しを決めた。先発したドラフト１位左腕・武内夏暉投手（２３）は７回まで完全投球だったものの８回、ソトに初安打を許し偉業はならず。その後を散発３安打でしのぎプロ初完封勝利で８勝目（６敗）を挙げた。防御率は２・１９となった。打線は孤軍奮闘する武内を８回、西川が６号ソロで援護しルーキーに８月３日楽天