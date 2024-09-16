メ～テレ（名古屋テレビ） 敬老の日の16日、シニア世代が小学生とサッカーの試合を行いました。ゴールキーパーのお年はなんと90歳。スーパープレーも飛びだしました。 岐阜県各務ヶ原市のグラウンドで行われたサッカーの試合。小学生とシニアがボールの奪い合い。真剣勝負です。 選手たちのお年は？？ 「81歳です！88歳です。80歳です！86、83、82。私？90