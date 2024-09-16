台風14号は18日〜19日頃、沖縄に接近する見込みです。台風の進路等によっては警報級の高波や大雨になるおそれがあるため、今後も最新の台風情報をチェックしましょう。20日頃から秋雨前線が本州付近に停滞するため、23日にかけての3連休は東・西日本の太平洋側を中心に雨の量が多くなるおそれがあります。台風14号18日〜19日頃沖縄へ接近か今日16日午後3時現在、大型の台風14号はマリアナ諸島付近にあって、1時間におよそ20キ