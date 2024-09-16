ドル円一時１３９．５８レベル、円買い・ドル売りが継続＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は139円台に入ってから一段と安値を広げている。足元では139.58レベルまで広げた。円買い・ドル売りが継続しており、クロス円は下落、ドルストレートはドル安の動き。ユーロドルは1.1120近辺、ポンドドルは1.3174近辺に高値を伸ばす一方、ユーロ円は155.15近辺、ポンド円は183.78近辺に安値を広げている。米債利