10月3日より順次放送・配信スタートするアニメ『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚− 京都動乱』（フジテレビ、Prime Videoほか）より、第2弾キービジュアル、第3弾PVが解禁された。第2期第1クールオープニングテーマはキタニタツヤ×なとり「いらないもの」に決定。第2弾キービジュアルも公開となり、中村悠一演じる比古清十郎のキャラクタービジュアルも到着。第二期からの追加キャストとして、戸松遥（駒形由美役）、羽多野渉（