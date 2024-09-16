中国を拠点に若者からの人気を集める「bilibili」とアニプレックスの共同製作となる新アニメ『TO BE HERO X』が、2025年にフジテレビにて放送されることが決定。本日16日に開催された「Aniplex Online Fest 2024」にて発表された。併せて、第1弾PV、メインキャストが解禁。本作のメインテーマを担当する澤野弘之に加え、各エピソードを彩る音楽スタッフも明らかとなった。【動画】宮野真守らメインヒーロー10名の声を初公開！