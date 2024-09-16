◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１６日・マツダスタジアム）先発したＤｅＮＡ・東克樹投手が５回２／３を５安打２失点と試合を作った。１―０の初回１死。坂倉に右翼席へソロを打たれ同点にされたが、２、４、５回は走者を出しながらも粘り無失点。６回には先頭の坂倉に左前打で出塁され、２死一塁から末包に中前打で許しピンチを拡大。ここで交代が告げられマウンドを降りた。２死一、三塁から継投した中川颯は菊池