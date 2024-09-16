◆パ・リーグ楽天６―５日本ハム（１６日・楽天モバイル）日本ハムが４位・楽天に逆転負けし、痛恨の２連敗を喫した。４回までにレイエス、万波のソロ本塁打などで３得点。リードを保って終盤に突入したが、３―２で迎えた７回に池田、柳川が一挙４失点した。新庄剛志監督の試合後の一問一答は以下。―（自ら）「負けたけど、ベンチはもうどんちゃん騒ぎですよ」―１点差に詰め寄った９回の最後の攻撃か。「いやいやいや、逆